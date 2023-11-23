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Бета Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact стартует 24 ноября

Бета Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact стартует 24 ноября
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23 ноября разработчики условно-бесплатного ролевого экшена Zenless Zone Zero объявили, что закрытая бета тайтла стартует 24 ноября 2023 года в 6:00 по московскому времени. Компания HoYoverse уже разослала приглашения всем участникам тестирования.

Для скачивания Zenless Zone Zero на ПК потребуется 40 ГБ свободного места, а на Android-устройствах — 15 ГБ. Отмечается, что геймеры, получившие доступ к бете, смогут играть только на том устройстве, которое они использовали во время первого входа. Сроки окончания тестирования не раскрываются.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, пережившем глобальный катаклизм, в результате которого в мир проникли монстры из других миров.
Главным героем выступит Прокси — наёмник, исследующий большой открытый мир и добывающий ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

У Zenless Zone Zero пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК и мобильных платформ, а позже заглянет и на консоли.

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