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Концертный фильм певицы Тейлор Свифт выйдет в онлайне уже 13 декабря

Концертный фильм певицы Тейлор Свифт выйдет в онлайне уже 13 декабря
Аудио-версия:
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Американская певица Тейлор Свифт анонсировала дату выхода своего концертного фильма The Eras Tour в онлайне. Посмотреть картину в цифровых сервисах можно будет уже 13 декабря — спустя два месяца после мировой премьеры. В расширенную версию шоу войдут композиции Wildest Dreams, The Archer и Long Live.

Видео доступно на YouTube-канале Taylor Swift. Права на видео принадлежат Тейлор Свифт и AMC.

«Тейлор Свифт: The Eras Tour» — концертный фильм знаменитой певицы Тейлор Свифт, документирующий несколько концертов певицы в 2023 году. Съёмки шоу проходили в августе на трёх концертах на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде, штат Калифорния. В кино тур оказался благодаря сделке певицы с сетями кинотеатров AMC и Cinemark — без участия киностудий.

В результате The Eras Tour собрал в прокате $ 248 млн и стал большим успехом для певицы. Фильму удалось обойти картину «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» с его $ 73 млн.

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