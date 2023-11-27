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Стартовало голосование на лучшую игру года по версии геймеров на The Game Awards 2023

Стартовало голосование на лучшую игру года по версии геймеров на The Game Awards 2023
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27 ноября создатели церемонии The Game Awards 2023 запустили голосование на пользовательскую игру года. В первом раунде голосования геймеры могут выбрать 10 кандидатов из 30 представленных, чтобы они прошли в следующую стадию топа.

В список попали самые заметные проекты года: от Hogwarts Legacy и Diablo 4 до сетевых экшенов с долгосрочной поддержкой в духе Destiny 2 и Genshin Impact.

Проголосовать можно на официальном сайте The Game Awards.

Первый раунд продлится до 30 ноября, после чего останутся лишь 10 самых популярных кандидатов по версии пользователей. Затем авторы сократят список до пяти номинантов, а победителя назовут уже на самой The Game Awards 2023 в категории «Игра года по версии пользователей».

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

Все номинанты:
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
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Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
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