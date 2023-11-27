Стартовало голосование на лучшую игру года по версии геймеров на The Game Awards 2023

27 ноября создатели церемонии The Game Awards 2023 запустили голосование на пользовательскую игру года. В первом раунде голосования геймеры могут выбрать 10 кандидатов из 30 представленных, чтобы они прошли в следующую стадию топа.

В список попали самые заметные проекты года: от Hogwarts Legacy и Diablo 4 до сетевых экшенов с долгосрочной поддержкой в духе Destiny 2 и Genshin Impact.

Первый раунд продлится до 30 ноября, после чего останутся лишь 10 самых популярных кандидатов по версии пользователей. Затем авторы сократят список до пяти номинантов, а победителя назовут уже на самой The Game Awards 2023 в категории «Игра года по версии пользователей».

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.