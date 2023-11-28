Для The Callisto Protocol вышла русская озвучка от профессиональных актёров

Команда Mechanics VoiceOver объявила о выпуске полноценной русской озвучки хоррора The Callisto Protocol. Это случилось спустя почти год после окончания сбора средств в размере 350 тыс. рублей, который завершился в феврале. Авторы опубликовали ссылку на бесплатное скачивание русификатора, вес которого составляет 1,16 ГБ. В создании озвучки участвовали профессиональные актёры российского дубляжа.

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver и Krafton.

Создатели русской локализации заявили, что проект оказался довольно сложным в работе, о чём они планируют рассказать чуть позже. Сейчас же Mechanics VoiceOver ждёт отзывов от фанатов, многие из которых специально не играли, предпочитая дождаться выхода игры полностью на русском языке.

The Callisto Protocol вышла в декабре 2022 года и получила смешанные отзывы от игроков и критиков. Журналисты не оценили сюжет и геймплей хоррора от создателя Dead Space, а геймеры столкнулись с чудовищной оптимизацией на старте, которую разработчики улучшили в первые месяцы после релиза.