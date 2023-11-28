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Вышел новый тизер продолжения аниме «Шаман Кинг» — релиз сериала уже в начале января

Вышел новый тизер продолжения аниме «Шаман Кинг» — релиз сериала уже в начале января
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Создатели нового сериала «Шаман Кинг: Цветы» в преддверии премьеры проекта опубликовали ещё один короткий ролик с кадрами из аниме.

«Цветы» станут продолжением легендарного сериала. События будут происходить через 10 лет после завершения оригинала — в центре сюжета окажется подросток Хана Асакура, сын Анны Киомы и Йо Асакуры. В то же время зрители увидят знакомых персонажей — Амидамару, Рю и некоторых других.

Премьера первого эпизода «Шаман Кинг: Цветы» намечена на 9 января 2024 года.

Видео доступно в группе JAM CLUB ВКонтакте. Права на видео принадлежат Shueisha.

Оригинальный аниме-сериал «Шаман Кинг» вышел в Японии в 2001 году. Через три года его начали показывать в России, где он обрёл культовый статус в сообществе. В 2021 году состоялся перезапуск проекта с новым сюжетом, получивший положительные оценки зрителей.

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