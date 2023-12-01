В GTA Online впервые добавят животных, но не на ПК

Rockstar Games представила декабрьский апдейт для GTA Online. Главным нововведением внезапно станут животные, которые всё это время были в одиночной игре, однако полностью отсутствовали в сетевом режиме.

Игроки просили добавить животных последние десять лет — разработчики старательно игнорировали эту тему и добавляли в игру другой контент. Однако спустя столь долгий срок авторы наконец прислушались к геймерам, однако и здесь есть нюанс: животные появятся только в некстген-версии проекта на PlayStation 5 и Xbox Series — до ПК они так и не доберутся.

Помимо животных, в новом апдейте в GTA Online появятся новые грабежи, новые гонки, новые события и некие рождественские ивенты. Судя по всему, выход обновления состоится во второй половине месяца.