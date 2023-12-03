Starfield опробовало 12 млн игроков

Недавно генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер принял участие в конференции CCXP, которая прошла в Сан-Паулу, Бразилия. В ходе своего выступления руководитель Xbox заявил, что Starfield от студии Bethesda опробовало уже более 12 млн игроков.

Ко всему прочему, Фил Спенсер поблагодарил геймеров за поддержку Starfield. Также он заверил, что тайтл будет на слуху ещё много лет.

Мы уже объявили о выходе следующего дополнения, Shattered Space, а также рассказали фанатам, что дадим им инструментарий для создания модов, чтобы они могли создавать собственный контент — это было очень важно и для Skyrim. Уверен, что Starfield будет на слуху ещё много лет.

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой разворачивается в космосе. Игра получила тёплый приём критиков, но геймеры критикуют игру до сих пор.

Напомним, релиз Starfield состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.