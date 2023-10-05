Valve заблокировала наивысший профиль Steam со скинами для CS 2 на сумму 150 млн рублей

В начале октября Valve заблокировала аккаунт St4ck в Steam. Его профиль оценивается в $ 1,5 млн (около 150 млн рублей) — это один из самых «богатых» пользователей платформы. Геймер был в первую очередь известен как трейдер скинов для CS:GO и Counter-Strike 2. Также St4ck известен как обладатель 5001-го уровня профиля — это самый высокий уровень в Steam на данный момент.

Стоимость всех предметов в инвентаре St4ck Фото: pricempire

Valve и сам геймер пока не комментировали блокировку, однако журналисты предполагают, что он мог попасть под новую волну недавних VAC-банов.

Кроме того, высказывается предположение о том, что пользователя временно забанили из-за множества жалоб — геймеры не раз сообщали, что St4ck обманывает других игроков с обменом предметов и использует мошеннические схемы для получения новых скинов.