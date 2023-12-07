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В WhatsApp тестируют совместный просмотр фильмов и прослушивание музыки

В WhatsApp тестируют совместный просмотр фильмов и прослушивание музыки
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По информации издания WABetaInfo, в бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена функция, позволяющая пользователю групповых чатов делиться содержимым своего экрана и транслировать фильмы и музыку своим собеседникам.

Иными словами, создатели мессенджера тестируют совместный просмотр фильмов и прослушивание музыки. Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.25.10.72. Отмечается, что таким образом создатели мессенджера стремятся совершенствовать свои функции, добавляя новые улучшения, чтобы сделать использование WhatsApp ещё удобнее.

В бета-версиях на Android подобной функции пока что нет, она доступна только для владельцев систем iOS. Когда WhatsApp внедрит функцию для всех пользователей, неизвестно.

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