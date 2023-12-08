Хидео Кодзима и режиссёр Джордан Пил представили OD — революционный хоррор для Xbox

На церемонии The Game Awards 2023 легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима представил свою новую игру. Проект получил название Overdose (OD) — это хоррор для Xbox Series, который «раздвинет границы жанра».

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Kojima Productions.

Как рассказал автор Death Stranding, новый проект станет неким новым словом в жанре видеоигр. В разработке также участвует Джордан Пил — режиссёр фильмов ужасов «Нет» и «Прочь». Остальными подробностями авторы поделятся позже.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.