Baldur's Gate 3 вышла на Xbox Series

Во время церемонии The Game Awards 2023 Larian Studios наконец-то выпустила Baldur's Gate 3 на Xbox Series. Теперь проект доступен на ПК, PS5 и актуальной консоли Microsoft.

В турецком Microsoft Store CRPG стоит 1,3 тыс. лир, а в американском игру продают за $ 70. После покупки проект можно сразу же загрузить на свою консоль.

Фото: Microsoft Store

Baldur's Gate 3 вышла летом этого года сначала на ПК, а потом добралась до PS5. Тайтл получил высочайшие оценки от критиков и геймеров. Ещё до The Game Awards аудитория предрекала, что игра Larian заберёт много наград.

Baldur's Gate 3 ожидаемо стала триумфатором The Game Awards 2023, получив звание лучшей игры 2023 года. Принимать награду на сцену выходил лично Свен Винке.