В Совете Федерации начали тестировать смартфоны с российской ОС «Аврора»

В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе «Аврора». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Артёма Шейкина.

По его словам, чиновники уже получили устройства от компании «Аквариус» — Aquarius NS M11 и Aquarius M12. По его мнению, у гаджетов есть важное преимущество перед другими смартфонами — защищённая система для обмена и хранения данных.

Сейчас мною тестируются смартфоны отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС «Аврора» моделей NS M11 и M12 (в защищённом корпусе). Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищённой системой для обмена и хранения данных.

Артём Шейкин похвалил устройства за высокую автономность и защиту от влаги по стандарту IP68, однако назвал и недостатки. По его мнению, в ОС «Аврора» пока доступно слишком мало приложений для того, чтобы полностью перейти на повседневное использование российской системы.