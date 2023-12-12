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Вышел ролик с главными фишками бесплатного дополнения Valhalla для God of War Ragnarok

Вышел ролик с главными фишками бесплатного дополнения Valhalla для God of War Ragnarok
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Sony опубликовала свежее видео, посвящённое бесплатному дополнению Valhalla к God of War Ragnarok. В нём разработчики рассказали о главных особенностях DLC и о том, почему его не стоит пропускать.

С выходом расширения в игре появится Вальгалла — в скандинавской мифологии небесный чертог в Асгарде, куда попадают после смерти павшие в битве воины. Туда и отправится Кратос.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Авторы обещают, что подготовили для геймеров разнообразные билды, с помощью которых проходить DLC будет в разы интереснее. К тому же дополнение будет сюжетным и расскажет о дальнейших приключениях Кратоса после завершения основного сюжета Ragnarok.

Релиз дополнения Valhalla состоится сегодня в 20:00 мск — доступ к нему получат все владельцы игры.

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