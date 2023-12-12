Юлия Пересильд и Иван Янковский стали лауреатами премии «Звезда театрала»

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По информации «РИА Новости», звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд и звезда сериалов «Фишер» и «Слово пацана» Иван Янковский стали лауреатами премии «Звезда театрала».

Пересильд и Янковский стали победителями 16-й премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинациях «Лучшая роль театральной актрисы в кино» и «Лучшая роль театрального актёра в кино».

Актёры поблагодарили всех зрителей за проявленную поддержку. Пересильд подчеркнула, что попытается отблагодарить аудиторию своими ролями.

Спасибо за то, что верите мне, верите в меня, а я попробую возвращать вам это доверие и любовь в своих ролях.

Янковский также выделил и своих коллег по сериалу «Фишер».

Я хотел бы поблагодарить всех создателей картины «Фишер»… Также хотел бы от себя поблагодарить ребят, коллег, партнёров, кто тоже был номинирован: Максим, Тихон.