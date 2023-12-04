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Во всех iPhone 16 появится кнопка Action Button – 9to5Mac

Во всех iPhone 16 появится кнопка Action Button – 9to5Mac
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Издание 9to5Mac сообщило о планах Apple добавить кнопку Action Button во все четыре модели линейки смартфонов iPhone 16.

Кроме того, производитель намерен расширить её возможности: она получит датчик силы нажатия, что позволит увеличить количество активируемых функций в зависимости от давления на Action Button.

Action Button — универсальная кнопка, которая заменила переключатель беззвучного режима в iPhone 15. Сейчас она доступна только в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Max. С её помощью пользователь может не только выключить звук, но и активировать другие настраиваемые параметры и функции.

Ранее аналитики отметили, что спрос на iPhone 15 оказался выше, чем на предыдущие версии смартфона от Apple.

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