Криштиану Роналду вложил в разработку футбольного симулятора UFL более $ 40 млн

Создатели футбольного симулятора UFL из студии Strikerz Inc. поделились, что Криштиану Роналду вложил в разработку тайтла более $ 40 млн (~ 3,5 млрд рублей). Также капитан саудовского клуба «Ан-Наср» займётся активным продвижением игры.

Сам Роналду заявил, что рад быть частью данного проекта, поскольку UFL может стать «эталоном нового качества в жанре футбольных игр». В ближайшее время авторы UFL собираются провести закрытое бета-тестирование — его сроки объявят позже.

UFL — бесплатный футбольный симулятор, основанный на «безоговорочно честных» механиках. Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне.

Отмечается, что разработка UFL ведётся с 2016 года на движке Unreal Engine. Выход игры ожидается на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается.