Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.6: новые герои, ивенты и баннеры

15 декабря разработчики игры Honkai: Star Rail провели традиционную трансляцию, в ходе которой рассказали об основных нововведениях новой версии игры, которая станет доступна уже до конца года.

Обновление 1.6 для Honkai: Star Rail выйдет 27 декабря 2023 года, а за два дня до релиза файлы патча можно будет предзагрузить на свои устройства. Версия добавит в игру трёх новых персонажей и ряд новых событий, а также более сложные подземелья для поздней стадии игры.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

Всего в 1.6 в игру добавят трёх играбельных героев, представленных ранее. Получить их можно будет с помощью временных баннеров события.

Жуань Мэй — член общества гениев, которая уже упоминалась в сюжете как одна из создателей Виртуальной Вселенной. Легендарный персонаж, следует пути гармонии (баффы для союзников) и наносит ледяной урон.

Доктор Рацио — гений из гильдии эрудитов, противоборствующей фракции учёных. Также обладает редкостью пять звёзд, следует пути охоты (урон по одной цели) и наносит мнимый урон.

Сюэи — судья из Комиссии десяти владык на Лофу, уже встречавшаяся нам в ходе сюжета. Редкость — четыре звезды, путь — разрушение (равномерный урон по разным целям), тип урона — квантовый.

Вероятнее всего, после выхода патча 2.0 Сюэи также станет доступна в стандартном баннере. Кроме того, Доктора Рацио можно будет получить бесплатно (об этом ниже).

Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 1.6

Новые пятизвёздочные персонажи с также вышедшими ранее Кафкой и Блейдом будут доступны в отдельных баннерах по ходу обновления 1.6.

с 27 декабря по 16 января 2024 года — баннеры с Жуань Мэй и Блейдом (реран). Четырёхвёздочные персонажи: Сюэи, Март 7 и Тинъюнь;

с 17 января по 6 февраля — Доктор Рацио и Кафка (реран), а также четырёхзвёздочные Сушан, Наташа и Хук.

Параллельно с баннерами героев откроются баннеры с их сигнатурным пятизвёздочным оружием.

Фото: HoYoverse

Новые квесты и события

Перед релизом нового региона Пенакония патч 1.6 предлагает небольшую сюжетную главу «Момент вселенского спокойствия». Завершившие миссию игроки бесплатно получат пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио.

Распространение и передача знания, а также истины – вот что имеет первоочередное значение. Я как преподаватель требую, чтобы все Первопроходцы имели доступ к качественному образованию!

Со своей стороны, разработчики представили это как бонус за победу Honkai: Star Rail в ряде игровых премий по итогам 2023 года.

Фото: HoYoverse

В Виртуальной Вселенной появится новый постоянный режим «Золото и шестерёнки», а также новый путь эрудиции с соответствующими благословлениями для усиления героев.

Режим призван раскрыть лор игры и по геймплею будет напоминать «Нашествие роя».

Фото: HoYoverse

Помимо этого, в патче 1.6 игроки смогут поучаствовать в нескольких временных событиях:

основной сюжетный ивент про кото-тортов, которых придётся выращивать и воспитывать;

временный боевой режим с наградами;

ещё один ивент, в котором можно бесплатно получить персонажа Рысь;

двойные планарные украшения;

традиционный логин-ивент на 10 прыжков.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

Помимо того, разработчики показали ряд небольших апдейтов, часть из которых уже была представлена ранее:

новый еженедельный босс с ресурсами для прокачки персонажей;

в Зале Забвения появятся 11-й и 12-й этажи с ещё более сильными противниками;

теперь прохождение Воспоминания хаоса можно будет начинать с 7-го уровня, если вы прошли предыдущие ранее;

появятся новые материалы для персонажей и другие ресурсы.

Версия 1.6 будет доступна до 6 февраля 2024 года, когда её сменит патч 2.0 с новым регионом Пенакония и следующей главой основного сюжета.