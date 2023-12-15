Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.6: новые герои, ивенты и баннеры

15 декабря разработчики игры Honkai: Star Rail провели традиционную трансляцию, в ходе которой рассказали об основных нововведениях новой версии игры, которая станет доступна уже до конца года.
Обновление 1.6 для Honkai: Star Rail выйдет 27 декабря 2023 года, а за два дня до релиза файлы патча можно будет предзагрузить на свои устройства. Версия добавит в игру трёх новых персонажей и ряд новых событий, а также более сложные подземелья для поздней стадии игры.
Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи
Всего в 1.6 в игру добавят трёх играбельных героев, представленных ранее. Получить их можно будет с помощью временных баннеров события.
- Жуань Мэй — член общества гениев, которая уже упоминалась в сюжете как одна из создателей Виртуальной Вселенной. Легендарный персонаж, следует пути гармонии (баффы для союзников) и наносит ледяной урон.
- Доктор Рацио — гений из гильдии эрудитов, противоборствующей фракции учёных. Также обладает редкостью пять звёзд, следует пути охоты (урон по одной цели) и наносит мнимый урон.
- Сюэи — судья из Комиссии десяти владык на Лофу, уже встречавшаяся нам в ходе сюжета. Редкость — четыре звезды, путь — разрушение (равномерный урон по разным целям), тип урона — квантовый.
Вероятнее всего, после выхода патча 2.0 Сюэи также станет доступна в стандартном баннере. Кроме того, Доктора Рацио можно будет получить бесплатно (об этом ниже).
Фото: HoYoverse
Баннеры Honkai Star Rail 1.6
Новые пятизвёздочные персонажи с также вышедшими ранее Кафкой и Блейдом будут доступны в отдельных баннерах по ходу обновления 1.6.
- с 27 декабря по 16 января 2024 года — баннеры с Жуань Мэй и Блейдом (реран). Четырёхвёздочные персонажи: Сюэи, Март 7 и Тинъюнь;
- с 17 января по 6 февраля — Доктор Рацио и Кафка (реран), а также четырёхзвёздочные Сушан, Наташа и Хук.
Параллельно с баннерами героев откроются баннеры с их сигнатурным пятизвёздочным оружием.
Фото: HoYoverse
Новые квесты и события
Перед релизом нового региона Пенакония патч 1.6 предлагает небольшую сюжетную главу «Момент вселенского спокойствия». Завершившие миссию игроки бесплатно получат пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио.
Распространение и передача знания, а также истины – вот что имеет первоочередное значение. Я как преподаватель требую, чтобы все Первопроходцы имели доступ к качественному образованию!
Со своей стороны, разработчики представили это как бонус за победу Honkai: Star Rail в ряде игровых премий по итогам 2023 года.
Фото: HoYoverse
В Виртуальной Вселенной появится новый постоянный режим «Золото и шестерёнки», а также новый путь эрудиции с соответствующими благословлениями для усиления героев.
Режим призван раскрыть лор игры и по геймплею будет напоминать «Нашествие роя».
Фото: HoYoverse
Помимо этого, в патче 1.6 игроки смогут поучаствовать в нескольких временных событиях:
- основной сюжетный ивент про кото-тортов, которых придётся выращивать и воспитывать;
- временный боевой режим с наградами;
- ещё один ивент, в котором можно бесплатно получить персонажа Рысь;
- двойные планарные украшения;
- традиционный логин-ивент на 10 прыжков.
Фото: HoYoverse
Другие нововведения
Помимо того, разработчики показали ряд небольших апдейтов, часть из которых уже была представлена ранее:
- новый еженедельный босс с ресурсами для прокачки персонажей;
- в Зале Забвения появятся 11-й и 12-й этажи с ещё более сильными противниками;
- теперь прохождение Воспоминания хаоса можно будет начинать с 7-го уровня, если вы прошли предыдущие ранее;
- появятся новые материалы для персонажей и другие ресурсы.
Версия 1.6 будет доступна до 6 февраля 2024 года, когда её сменит патч 2.0 с новым регионом Пенакония и следующей главой основного сюжета.