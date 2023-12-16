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Джеймс Ганн объяснил, почему «Бэтмен» Мэтта Ривза не входит в киновселенную DC

Джеймс Ганн объяснил, почему «Бэтмен» Мэтта Ривза не входит в киновселенную DC
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Недавно руководитель DC Comics Джеймс Ганн ответил на вопросы фанатов в социальной сети Threads. Один из пользователей спросил, почему «Бэтмен» Мэтта Ривза не входит в киновселенную DC.

По словам Ганна, режиссёр сам захотел, чтобы «Бэтмен» оставался в рамках своей собственной вселенной.

Это выбор Мэтта, и мы его уважаем. Он работает над криминальной сагой о Бэтмене, включающей также сериал о Пингвине. Это отдельная вещь, и он упорно работает над ней. На днях он пришёл и предложил нам потрясающий материал. Так что мы планируем продолжить развивать данную идею.

Ко всему прочему, Джеймс Ганн заявил, что «Бэтмен» Ривза станет трилогией. Напомним, выход второй части запланирован на 3 октября 2025 года.

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