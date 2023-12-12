Барри Кеоган намекнул на возвращение к роли Джокера в «Бэтмене 2»

Актёр Барри Кеоган в недавнем интервью рассказал о своей роли Джокера в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Актёра спросили, вернётся ли он к образу во второй или третьей части о Тёмном рыцаре.

Кеоган не смог прокомментировать это, но подчеркнул, что если бы такое произошло, то это было бы захватывающе. Впрочем, Барри дал понять, что возвращение всё же произойдёт в том или ином виде.

Я действительно ничего не могу сказать по этому поводу, но это было бы захватывающе, не так ли? Увидеть, как Джокер снова оживает. Моя улыбка говорит сама за себя, вы знаете, что это значит.

Барри Кеоган в образе Джокера появился в конце «Бэтмена». Его показали на совсем короткий промежуток, но фанаты смогли увидеть персонажа в полном обличье.