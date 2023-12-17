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По «Человеку-бензопиле» выпустят полнометражный аниме-фильм

По «Человеку-бензопиле» выпустят полнометражный аниме-фильм
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Студия MAPPA опубликовала тизер полнометражного аниме-фильма по «Человеку-бензопиле». Будущую ленту посвятят героине Резе. Сюжет будет основан на арке Девочки-Бомбы из оригинальной манги.

В коротком ролике показали лишь небольшую нарезку кадров с Резе и Дэндзи. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Видео доступно на YouTube-канале MAPPA CHANNEL. Права на видео принадлежат MAPPA CHANNEL.

События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Напомним, осенью 2022 года состоялся выход первого сезона аниме-сериала «Человек-бензопила». Он получил множество положительных отзывов как от фанатов манги, так и от новой аудитории.

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