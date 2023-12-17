Студии Голливуда могут потерять $ 2 млрд в 2024 году из-за забастовок

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что студии Голливуда могут потерять $ 2 млрд кассовых сборов в 2024 году. Виной тому массовый перенос картин на 2025 год из-за прошедших забастовок актёров и сценаристов.

К примеру, в следующем году не стоит ждать премьеры «Человека-паука: За пределами вселенной», «Блэйда», новой «Миссии невыполнима», «Громовержецев» и множества других крупных лент. Аналитики предрекают, что кассовые сборы внутри США достигнут отметки в $ 7,5-8 млрд.

Данный показатель гораздо ниже, чем даже в этом году — $ 8,9 млрд. Эксперты не уверены, что индустрия вообще сможет вернуться к допандемийному показателю в $ 11 млрд в год из-за возросшей популярности стриминговых сервисов.