Гэри Олдман: «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли мою карьеру

Пару дней назад британский актёр Гэри Олдман принял участие в шоу The Drew Barrymore. В ходе разговора с ведущей Олдман заявил, что «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли его карьеру.

Видео доступно на YouTube-канале The Drew Barrymore Show. Права на видео принадлежат The Drew Barrymore Show.

Бэтмен и Гарри Поттер действительно спасли меня, потому что это означало, что я мог делать минимум работы за максимум денег и находиться дома с детьми.

Напомним, в серии фильмов о Гарри Поттере актёр исполнил роль Сириуса Блэка, а в трилогии «Темный рыцарь» от Кристофера Нолана — комиссара Гордона.

По словам Олдмана, эти фильмы по двум франшизам дали ему стабильность в тот момент, когда он нуждался в ней больше всего.