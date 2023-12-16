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Гэри Олдман: «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли мою карьеру

Гэри Олдман: «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли мою карьеру
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Пару дней назад британский актёр Гэри Олдман принял участие в шоу The Drew Barrymore. В ходе разговора с ведущей Олдман заявил, что «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли его карьеру.

Видео доступно на YouTube-канале The Drew Barrymore Show. Права на видео принадлежат The Drew Barrymore Show.

Бэтмен и Гарри Поттер действительно спасли меня, потому что это означало, что я мог делать минимум работы за максимум денег и находиться дома с детьми.

Напомним, в серии фильмов о Гарри Поттере актёр исполнил роль Сириуса Блэка, а в трилогии «Темный рыцарь» от Кристофера Нолана — комиссара Гордона.

По словам Олдмана, эти фильмы по двум франшизам дали ему стабильность в тот момент, когда он нуждался в ней больше всего.

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