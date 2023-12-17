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Сборы «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» превысили $ 300 млн

Сборы «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» превысили $ 300 млн
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По итогам очередного уикенда сборы «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» в США достигли отметки в $ 145 млн. Лента продолжает уверенно собирать кассу благодаря позитивным отзывам зрителей — общая выручка ленты уже превысила $ 300 млн.

Картина Фрэнсиса Лоуренса уже целый месяц находится в топе проката по всему миру и уже стала одним из главных хитов студии Lionsgate. Бюджет ленты составил всего лишь $ 100 млн, а уже совсем скоро состоится цифровая премьера картины, где её также наверняка ждёт большой успех.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнил роль Каски Хайботтома.

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