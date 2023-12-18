Netflix делает ставку на франшизы — продолжений и спин-оффов станет больше

Издание Bloomberg выпустило большой материал, посвящённый будущему Netflix. По данным инсайдеров, компания планирует сделать большую ставку на развитие франшиз вместо оригинальных проектов, которые и принесли ей известность.

Так, в ближайшие несколько лет Netflix готовится выпустить сразу несколько спин-оффов для своих популярных сериалов. В работе находятся как минимум ответвления для «Уэнсдей», «Острых козырьков» и «Тайлера Рейка: Операция по спасению» — сейчас онлайн-кинотеатр наверняка раздумывает над продлением своих остальных брендов.

Таким образом, Netflix присоединится к франшизному будущему вслед за другими телевизионными гигантами. Так, HBO недавно запустила успешнейший «Дом дракона» — спин-офф «Игры престолов». А Disney последние несколько лет выпускает ответвления «Звёздных войн», фильмов Marvel и других известных проектов.