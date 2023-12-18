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Сериал «Острые козырьки» получит сразу два спин-оффа — Bloomberg

Сериал «Острые козырьки» получит сразу два спин-оффа — Bloomberg
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Издание Bloomberg опубликовало большой материал, посвящённый будущему Netflix. По данным инсайдеров, компания планирует сделать большую ставку на развитие франшиз вместо оригинальных проектов.

Сейчас онлайн-кинотеатр работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков» — популярнейшего британского сериала с Киллианом Мёрфи. События первого ответвления развернутся в Бостоне в середине XX века, спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.

Сейчас производство обоих ответвлений находится на относительно ранней стадии — идёт написание сценариев. Когда состоится премьера обоих проектов и вернётся ли оригинальный каст хотя бы частично, пока неизвестно.

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