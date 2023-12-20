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Google оштрафовали в России сразу на 4,6 млрд рублей

Google оштрафовали в России сразу на 4,6 млрд рублей
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Таганский суд Москвы снова оштрафовал корпорацию Google за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В этот раз компанию обязали заплатить сразу 4,6 млрд рублей.

Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. рублей.

Стоит отметить, что это уже третий штраф для американской корпорации по этой статье в России. Первый раз суд потребовал с Google выплатить 7,2 млрд рублей, а второй — 21,07 млрд рублей.

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