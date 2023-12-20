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В Steam добавят запись клипов и возможность скрыть свои покупки

В Steam добавят запись клипов и возможность скрыть свои покупки
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Создатель базы данных SteamDB Павел Дюндик рассказал, что в скором времени Valve добавит в Steam ряд свежих функций. По его словам, компания введёт новую корзину и возможность записывать клипы в играх.

Фото: Pavel Djundik/X

В корзине появятся три варианта покупки игры: себе на аккаунт, тайное приобретение себе на аккаунт (тайтл будет скрыт в вашем профиле и ленте активности) и в качестве подарка другу. Выбрать один из вариантов пользователи смогут в выпадающем меню. В ближайшее время улучшенная корзина появится в новой бете Steam.

Что касается записи клипов, то Дюндик точно не знает, как функция будет реализована. Вероятно, геймеры смогут записывать отдельные сегменты геймплея и делиться ими с другими игроками.

Дата выхода нововведений пока не раскрывается.

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