Актёры сериала «Слово пацана» стали самыми популярными личностями на «Кинопоиске»

Режиссёр сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников сообщил в социальных сетях, что первые 12 строчек в топ-100 популярных персон «Кинопоиска» занимают актёры шоу.

На первом месте стоит Иван Янковский, сыгравший Вову (Адидаса-старшего), за ним идут Леон Кемстач, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, сам режиссёр Жора Крыжовников, Елизавета Базыкина и другие. Что означает этот рейтинг? Это значит, что на страницы данных личностей заходят чаще всего.

Фото: Кинопоиск

Все восемь эпизодов сериала «Слово пацана» можно посмотреть на Wink и START. Шоу рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.