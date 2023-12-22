Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Слова пацана» Иван Янковский высказался о финале сериала и поблагодарил зрителей

Звезда «Слова пацана» Иван Янковский высказался о финале сериала и поблагодарил зрителей
Комментарии

Исполнитель роли Вовы (Адидаса-старшего) в сериале «Слово пацана» Иван Янковский высказался о финале шоу в своих социальных сетях. Он поблагодарил зрителей за поддержку.

Актёр подчеркнул, что это было «ахренительное путешествие», которое точно запомнится на всю оставшуюся жизнь. Говорить про второй сезон проекта Янковский не стал.

Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали.

Финальная, восьмая серия «Слова пацана» режиссёра Жоры Крыжовникова вышла 21 декабря. Все восемь эпизодов можно посмотреть в онлайн-сервисах START и Wink. Шоу, стартовавшее в России в ноябре, получило высочайшие оценки от критиков и зрителей.

Материалы по теме
«Слово пацана»: что будет после финала первого сезона?
«Слово пацана»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android