Звезда «Слова пацана» Иван Янковский высказался о финале сериала и поблагодарил зрителей

Исполнитель роли Вовы (Адидаса-старшего) в сериале «Слово пацана» Иван Янковский высказался о финале шоу в своих социальных сетях. Он поблагодарил зрителей за поддержку.

Актёр подчеркнул, что это было «ахренительное путешествие», которое точно запомнится на всю оставшуюся жизнь. Говорить про второй сезон проекта Янковский не стал.

Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали.

Финальная, восьмая серия «Слова пацана» режиссёра Жоры Крыжовникова вышла 21 декабря. Все восемь эпизодов можно посмотреть в онлайн-сервисах START и Wink. Шоу, стартовавшее в России в ноябре, получило высочайшие оценки от критиков и зрителей.