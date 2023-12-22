Инструмент для защиты паролей в Google Chrome стал ещё надёжнее

Google улучшила инструмент для защиты паролей в браузере Chrome — теперь он стал ещё надёжнее. К примеру, функция Safety Check берёт управление паролями на себя и будет оперативно оповещать пользователя, если один из них скомпрометируют.

Также инструмент следит за расширениями и разрешениями на сайтах. Safety Check сможет даже отменять разрешения на сайтах, которые пользователь давно не посещал. В компании заявили, что функция выступает своеобразным «цифровым стражем».

Ко всему прочему в начале 2024 года в Chrome появятся функции на базе ИИ модели Gemini. Подробности пока не раскрываются.

Ещё Google представила новую функцию для групп вкладок в Chrome. Для повышения многозадачности пользователи смогут их синхронизировать, чтобы использовать на разных устройствах.