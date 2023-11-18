В Chrome скоро перестанут работать блокировщики рекламы.

Недавно стало известно, что с июня 2024 года Google автоматически отключит Manifest V2, что сделает многие блокировщики рекламы нерабочими. Уже известно, что как минимум перестанет функционировать расширение uBlock Origin.

Также пользователи не смогут установить подобные расширения из Chrome Web Store. В Google рекомендуют разработчикам обновить свои продукты до наступления заявленного срока.

Отмечается, что процесс отключения Manifest V2 будет постепенным. Компания собирается учитывать отзывы людей, чтобы «убедиться, что пользователи Chrome понимают изменения и знают, какие действия они могут предпринять для поиска альтернативных и актуальных расширений».

Ранее Googlr заявила, что стремится сделать Chrome более безопасным благодаря новой политике Manifest V3 — она фокусируется на конфиденциальности пользователя.