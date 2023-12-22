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Oppo представила бюджетный смартфон A50 5G с экраном 90 Гц и большой батареей

Oppo представила бюджетный смартфон A50 5G. Производитель оценил устройство в $ 180 (~ 16,5 тыс. рублей). Девайс будет доступен для покупки в двух расцветках: Silk Gold (золотой) и Starry Black (чёрной).

Фото: Oppo

Гаджет имеет 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 1612x720 пикселей (HD+), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 720 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020, а также оснащён 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Ко всему прочему, Oppo A50 5G предложит покупателям аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с зарядкой мощностью до 33 Вт, защиту по стандарту IP54, боковой датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C.

Продажи Oppo A50 5G стартуют в Индии 25 декабря. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.