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В Epic Games Store раздают экшен Ghostwire: Tokyo

В Epic Games Store раздают экшен Ghostwire: Tokyo
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24 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача экшен-хоррора Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks. Забрать тайтл себе на аккаунт геймеры смогут в течение ближайших 24 часов — до 25 декабря, 19:00 мск.

К сожалению, владельцы российских аккаунтов не могут забрать игру. Нужно менять регион.

Видео доступно на YouTube-канале «PlayStation Россия». Права на видео принадлежат Tango Gameworks.

Напомним, ежедневная раздача в EGS будет проходить вплоть до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 10 января.

Ко всему прочему, сейчас в Epic Games Store ещё проходит большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кешбэк в 10%.

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