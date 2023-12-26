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Появились свежие кадры «Джокера 2»

Появились свежие кадры «Джокера 2»
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Режиссёр «Джокера 2» или «Джокера: Безумие на двоих» Тодд Филлипс поделился парочкой свежих кадров второй части «Джокера». Также постановщик поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал всего самого лучшего.

На кадрах можно увидеть Артура Флека без грима Джокера в лечебнице Аркхэм и психолога Харлин Квинзель, которую приставили к Флеку, чтобы проводить с ним сеансы по психологии. В итоге, как и в каноне, Квинзель сама слетит с катушек и станет носить имя Харли Квинн.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Картина не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами по комиксам DC.

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