Топ-100 лучших сериалов от Variety — на первом месте ситком из 1950-х, «Друзья» вне топ-20

Авторитетное издание Variety представило свой список 100 величайших сериалов всех времён. По словам авторов, рейтинг отражает развитие индустрии телевидения, поэтому состоит из проектов разных эпох.

На первой строчке расположился ситком «Я люблю Люси», который выходил с 1951 по 1957 годы, в тройку также вошли «Безумцы» и «Клан Сопрано». В то же время многие современные проекты оказались очень далеко — «Друзья» остались на 29 месте, «Лост» — на 32-м, «Офис» — на 39-м. В список также попали общественно-политические программы и классические ТВ-шоу.

Топ-20 лучших телесериалов от Variety:

1. «Я люблю Люси» 2. «Безумцы» 3. «Клан Сопрано» 4. «Симпсоны» 5. «Во все тяжкие» 6. «Секс в большом городе» 7. «Прослушка» 8. «Сайнфелд» 9. «Шоу Мэри Тайлер Мур» 10. «Корни» 11. «Весёлая компания» 12. «Улица Сезам» 13. «Наследники» 14. «Сумеречная зона» 15. Saturday Night Live 16. «Все в семье» 17. «Шоу Опры Уинфри» 18. «Золотые девочки» 19. «Театр 90» 20. «60 минут»

Полный список можно посмотреть тут. Ранее аналогичный топ-100 представил портал iMDB: там в тройку попали «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие».