Фильм «Домовёнок Кузя» выйдет 19 декабря 2024 года

Стала известна дата премьеры российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Ленту начнут показывать в кино на следующие новогодние праздники — 19 декабря 2024 года.

Напомним, режиссёром картины выступает Сарик Андреасян («Тот ещё Карлосон!», «Мамы», «Защитники»). Планируется выпустить полуторачасовой фильм в жанре семейной комедии: сюжет расскажет, как домовёнок сбегает от Бабы-Яги в реальный мир и знакомится с девочкой Наташей.

Фото: КИНОКОМПАНИЯ БРАТЬЕВ АНДРЕАСЯН

Съёмки ленты начались в октябре, изначально закончить их планировалось до конца года. Главные роли исполнят Марк Богатырёв, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов, а домовята Кузя и Нафаня будут выполнены в анимационном стиле.