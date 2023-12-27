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Глава Татарстана пожаловался, что авторы сериала «Слово пацана» не сдержали обещание

Глава Татарстана пожаловался, что авторы сериала «Слово пацана» не сдержали обещание
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«Слово пацана» — сериал, стартовавший в ноябре, который обрёл бешеную популярность среди российских зрителей. Шоу рассказывает про непростую жизнь молодёжи в СССР в Казани.

По данным издания Inkazan, губернатор Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что шоураннеры сериала «Слово пацана» сдержали своё слово лишь наполовину — они говорили, что не будут демонстративно показывать Казань местом действия проекта, но случилась иная ситуация.

Нигде не должно быть названия Казани. Наши партнёры на 50% только услышали нас. То, что это Казань, явно было показано. В будущем я бы им посоветовал всегда быть пацаном и держать своё слово.

Также Минниханов отметил, что уже долго борется за то, чтобы Казань считалась безопасным городом, и это получается, но шоу показало город с другой стороны.

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