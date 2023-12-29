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Недосып помог авторам Dragon's Dogma 2 генерировать новые идеи для игры

Недосып помог авторам Dragon's Dogma 2 генерировать новые идеи для игры
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Директор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно в интервью извинился за то, что фанатам пришлось так долго ждать вторую часть после выхода первой. Ицуно планировал начать разработку Dragon's Dogma 2 сразу после оригинала, но планы изменились.

Ещё разработчик отметил, что лучшие идеи для игры пришли к нему благодаря недосыпу. Когда команде приходилось задерживаться на работе, появлялись отличные идеи и способы их реализации.

Прошу прощения перед всеми за столь длительное ожидание. Я благодарен, что столько фанатов ценили и поддерживали игру все эти годы. Поддержка поклонников — как внутри Capcom, так и за пределами — однозначно помогла проекту появиться.

Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года для ПК, PS5 и Xbox Series.

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