Гэри Олдман: я посредственно сыграл Сириуса Блэка в «Гарри Поттере»

Недавно британский актёр Гэри Олдман принял участие в шоу Happy Sad Confused. В ходе разговора с ведущим он заявил, что посредственно исполнил роль Сириуса Блэка в «Гарри Поттере».

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Джошу Горовицу.

Возможно, если бы я прочитал книги, как это сделал Алан Рикман (исполнил роль Северуса Снегга), и знал, что предстоит моему персонажу, то сыграл бы его по-другому.

Напомним, Гари Олдман снялся в трёх фильмах франшизы: «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год), «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005 год) и «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007 год). Ранее актёр признавался, что в какой-то момент «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли его карьеру.