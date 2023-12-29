Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен монитор LG UltraFine 27UQ850V с 4К-дисплеем для видеомонтажёров

Представлен монитор LG UltraFine 27UQ850V с 4К-дисплеем для видеомонтажёров
Комментарии

Компания LG представила профессиональный монитор UltraFine 27UQ850V. Он подойдёт для дизайнеров и видеомонтажёров.

Фото: LG

LG UltraFine 27UQ850V предложит покупателям 27-дюймовый LCD-дисплей с матрицей IPS Black, частотой обновления 60 Гц и разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K). Время отклика у монитора составило 5 мс, а угол обзора — 178 градусов.

Ко всему прочему, устройство имеет коэффициент контрастности 2000:1, что даёт ему повышенную насыщенность цветов и более глубокий чёрный цвет. Также монитор оснащён двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт. На корпусе предусмотрен порт для USB Type-C, DisplayPort, а также по два разъёма для HDMI и USB-A.

Дата выхода и стоимость LG UltraFine 27UQ850V пока не раскрываются.

Материалы по теме
Анонсирован монитор для геймеров AOC U27G10 с 4K-экраном и частотой 160 Гц
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android