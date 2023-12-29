Представлен монитор LG UltraFine 27UQ850V с 4К-дисплеем для видеомонтажёров

Компания LG представила профессиональный монитор UltraFine 27UQ850V. Он подойдёт для дизайнеров и видеомонтажёров.

Фото: LG

LG UltraFine 27UQ850V предложит покупателям 27-дюймовый LCD-дисплей с матрицей IPS Black, частотой обновления 60 Гц и разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K). Время отклика у монитора составило 5 мс, а угол обзора — 178 градусов.

Ко всему прочему, устройство имеет коэффициент контрастности 2000:1, что даёт ему повышенную насыщенность цветов и более глубокий чёрный цвет. Также монитор оснащён двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт. На корпусе предусмотрен порт для USB Type-C, DisplayPort, а также по два разъёма для HDMI и USB-A.

Дата выхода и стоимость LG UltraFine 27UQ850V пока не раскрываются.