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Сериал «Саша и Питер» с Аглаей Тарасовой стартует 14 февраля

Сериал «Саша и Питер» с Аглаей Тарасовой стартует 14 февраля
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Онлайн-кинотеатр Premier объявил, что романтический сериал «Саша и Питер» стартует 14 февраля 2024 года. В первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Сюжет расскажет о девушке Саше, которая хочет отомстить своему бывшему парню и сорвать ему свадьбу. Чтобы реализовать свой план в жизнь, героиня приезжает в Санкт-Петербург и устраивается на работу в ЗАГС. Там Саша становится свидетельницей многих нелепых ситуаций, а также участницей романтических приключений.

В актёрский состав шоу вошли Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Иван Мулин, Полина Филоненко, Никита Тарасов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова, Глеб Бочков и другие. Режиссёром и сценаристом проекта выступила Валерия Шкирандо.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатр Premier.

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