Вышел новый выпуск передачи «Что было дальше?» — в нём появился рэпер Гуф

В VK вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» Это второй выпуск программы в 2023 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Гостями же шоу в этот раз выступили рэпер Гуф и актёр Стас Ярушин (сериалы «Универ», «СашаТаня»).

Посмотреть ролик можно в официальном паблике « Что было дальше?» во «ВКонтакте». Продолжительность выпуска составляет 2 часа 20 минут.

Это первый эпизод с апреля 2023 года, когда юмористы выпустили программу с участием блогера Хасбика и комика Богдана Лисевского. То двухчасовое шоу собрало чуть больше 100 млн просмотров.

Когда авторы выпустят продолжение передачи, неизвестно. Судя по всему, в ближайшие месяцы его ждать не стоит.