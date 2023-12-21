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Анонсирован бюджетный смартфон Lava Storm 5G с экраном 120 Гц и большой батареей

Анонсирован бюджетный смартфон Lava Storm 5G с экраном 120 Гц и большой батареей
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Компания Lava анонсировала бюджетный смартфон Storm 5G. Стоимость устройства составила $144 (~ 13,3 тыс. рублей).

Гаджет работает на процессоре SoC MediaTek Dimensity 6080. Также производитель оснастил девайс 6,78-дюймовым сенсорным IPS LCD-дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Lava Storm 5G предложит аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 ВТ.

Ко всему прочему, смартфон получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ещё устройство обладает основной камерой на 50-Мп и фронтальной на 16-Мп.

Lava Storm 5G доступен для покупки в чёрной и зелёной расцветке только на территории Индии. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.

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