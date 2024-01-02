В Epic Games Store раздают рогалик 20 Minutes Till Dawn

2 января в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача рогалика 20 Minutes Till Dawn от студии Flanne. Забрать тайтл себе на аккаунт геймеры смогут в течение ближайших 24 часов — до 3 января, 19:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале GameTrailers. Права на видео принадлежат Flanne.

В 20 Minutes Till Dawn игрокам предстоит сражаться с толпами лавкрафтовских монстров. С точки зрения геймплея тайтл крайне смахивает на популярную Vampire Survivors. Стоит отметить, что проект обладает уникальным и стильным арт-дизайном.

Напомним, ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 11 января.