Инсайдер слил все бесплатные игры новогодней раздачи в Epic Games Store

Новогодняя раздача Epic Games Store в 2023 году близится к своему завершению — до завершения акции магазину осталось раздать всего пять игр. Пользователь Reddit под ником Wiki1727 опубликовал список финальных проектов, которые можно будет забрать в начале января.

Так, уже 31 декабря состоится раздача киберпанк-экшена Ghostrunner. 1 января пользователи смогут забрать симулятор побега Escape Academy, 2-го числа — рогалик 20 Minutes Till Dawn по мотивам произведений Говарда Лавкрафта, 3 января игроков ждёт средневековый экшен про крысиную чуму A Plague Tale: Innocence, а завершающим штрихом станут «Стражи Галактики» — их будут раздавать целую неделю.

Фото: Reddit

Ранее в Epic Games Store уже успели раздать Fallout 3: GOTY Edition, art of rally, Saints Row, Destiny 2: Legacy Collection, Ghostwire: Tokyo, Human Resource Machine и полное издание ремастера The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.