Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 400 млн рублей

Сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 400 млн рублей
Комментарии

Согласно базе данных «Фонда Кино», сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 401 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось шесть дней.

Фото: «Фонд Кино»

По сюжету анимационной картины, три богатыря попытаются выяснить, что происходило раньше, чем «давным-давно». Героям предстоит вернуть Князя, Алёшу Поповича и коня Юлия в их время, а также выяснить, кто такой Пуп Земли.

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» рассказывает о новых приключениях знаменитых киногероев. К сведению, это уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю серии. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.

Напомним, премьера «Трёх богатырей и Пупа Земли» в России состоялась 28 декабря.

Материалы по теме
В России состоялась премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android