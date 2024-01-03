Сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 400 млн рублей

Согласно базе данных «Фонда Кино», сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 401 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось шесть дней.

Фото: «Фонд Кино»

По сюжету анимационной картины, три богатыря попытаются выяснить, что происходило раньше, чем «давным-давно». Героям предстоит вернуть Князя, Алёшу Поповича и коня Юлия в их время, а также выяснить, кто такой Пуп Земли.

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» рассказывает о новых приключениях знаменитых киногероев. К сведению, это уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю серии. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.

Напомним, премьера «Трёх богатырей и Пупа Земли» в России состоялась 28 декабря.