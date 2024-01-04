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Марго Робби с радостью передаст роль Харли Квинн в фильмах DC другой актрисе

Марго Робби с радостью передаст роль Харли Квинн в фильмах DC другой актрисе
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Марго Робби в недавнем интервью рассказала, что с радостью бы передала роль Харли Квинн в перезапущенной киновселенной DC. Более того, актриса хотела, чтобы героиню сыграл кто-то другой, чтобы лучше раскрыть её потенциал.

Робби отметила, что Харли всегда была тем персонажем, которого могут сыграть многие актрисы, чтобы лучше раскрыть её как героиню.

Я всегда хотела, чтобы Харли была персонажем, которого могли бы сыграть другие актрисы, как есть так много культовых мужских персонажей. Для неё это всегда было мечтой. Харли такая забавная и может развиваться в самых разных направлениях. Ты отдаешь её в чьи-то руки и думаешь: «Что они собираются с ней делать?” Вариантов бесконечное множество.

Первым фильмом перезапущенной киновселенной DC станет «Супермен: Наследие». В нём Харли Квинн можно не ждать.

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