Кинотеатры России заработали рекордные 5,8 млрд рублей в новогодние праздники

Совокупные кассовые сборы фильмов в России в период новогодних каникул с 1 по 8 января составили 5,8 млрд рублей. Об этом сообщает Фонд кино, с отчётом которого ознакомились в РБК. Этот результат считается абсолютным рекордом для российского кинопроката.

Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году — по итогам прошлогодних праздников сборы фильмов в России составили 4,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2022-м аналогичный показатель составлял 3,6 млрд рублей, а в допандемийном 2019-м — 4,3 млрд рублей.

Около 95% всех сборов в новогодние праздники обеспечили российские фильмы, отмечают в Фонде кино. Сеансы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период каникул. Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедия «Холоп 2», сказка «Бременские музыканты» и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».