В кинотеатрах России вышел фильм «Стальная хватка» про семью рестлеров фон Эрихов

11 января до России официально добрался фильм «Стальная хватка» кинокомпании A24. Новую картину Шона Дуркина («Гнездо») можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат A24.

«Стальная хватка» рассказывает о семье фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном реслинге. Однако членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.

Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон («Красивый, плохой, злой»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Холт МакКэллани («Охотник за разумом») и Лили Джеймс («Малыш на драйве»). «Стальная хватка» уже дебютировала в США, заработав за две недели проката около $ 24 млн.