«Стальная хватка» — культовый фильм про реслинг. Трагичная история легендарной семьи

История легендарной реслинг-семьи фон Эрихов — невероятно драматичная. «Проклятье фон Эрихов» — фраза, связавшая судьбы практически всех мужчин этой семьи. Их жизни завершались трагически, причём практически у всех — в молодом возрасте. Такой сюжет просто не мог пройти мимо голливудских мастеров, которые сняли фильм «Стальная хватка».

Фон Эрих — не настоящая фамилия этой династии. Отца семейства звали Джек Бартон Адкиссон. В студенчестве он увлекался американским футболом, где оказался на карандаше Стю Харта — топового реслинг-промоутера. Тот моментально заметил парня и заманил его в новый вид спорта.

Фон Эрих-старший — рестлер, наводивший ужас на всех вокруг. Он был безжалостен в ринге и славился своим коронным приёмом, в честь которого и назвали фильм. «Стальная хватка» исполняется двумя руками, где одна выступает больше в роли фиксатора головы, а второй спортсмен буквально пытается буквально раздавить череп соперника. Такой приём, конечно, не мог не вызывать у болельщиков восторг.

Отца семейства сыграл Холт Маккэллани. Вы можете помнить его по эпизодической роли в «Бойцовском клубе», боевику Гая Ричи «Гнев человеческий» и ещё ряду топовых фильмов и сериалов. Кажется, что актёр идеально подошёл под этот образ. Холт часто играет злодеев, а фон Эрих-старший, несмотря на большую любовь к своей семье, был человеком жёстких порядков и стального характера.

Ещё одну центральную фигуру фильма занял набравший за последние годы потрясающую физическую форму Зак Эфрон. Звезде Голливуда доверили роль старшего сына Кевина, не обладающего навыками ораторского искусства, но всегда готового прийти на помощь своей семье. Парень — любимчик главы семейства, но в итоге встаёт проблема отцов и детей, поэтому отношения между родственниками накаляются.

Зак Эфрон исполнитель роли Кевина фон Эриха «Невероятно благодарен за весь этот опыт. Он разжёг во мне огонь».

Не мог обойтись фильм и без участия профессиональных рестлеров, которые не только снялись в картине, но помогали актёрам с освоением профессии, заучиванием навыков и нахождению в ринге. Одним из них стал представитель ещё одной легендарной реслинг-династии Сальвадор Герреро, которого многие знают как Чаво Герреро. Именно он работал с Эфроном во время подготовки к фильму, а в самой картине сыграл Шейха. Ещё отметим участие в «Стальной хватке» Максвелла Тайлера Фридмана, более известного в реслинг-мире как MJF. Это одна из главных звёзд этой индустрии прямо сейчас.

«Стальная хватка» — не только название коронного приёма Джека фон Эриха, но и главная фраза для описания отношений в его семье. Глава семейства жёстко контролирует своих четырёх сыновей и пресекает все попытки каждого из них пренебречь тренировками. Особенно в этом плане достаётся Майку, который на фоне братьев кажется самым щуплым. В целом родственники часто проводят время вместе и поддерживают друг друга.

Но что же такое «проклятие фон Эрихов»? Отец семейства впервые услышал эту фразу, когда в возрасте пяти лет погиб его первый ребёнок, названный в честь него. С Джеком-младшим произошёл несчастный случай, а фон Эрих-старший после этого решил, что все проблемы в его семье начались, когда он взял фамилию бабушки для выступления в ринге.

С тех пор это клеймо преследовало его на протяжении всей жизни. В теорию начали верить и сыновья Джека, однако все вокруг пытались их убедить, что это лишь нелепое стечение обстоятельств.

Старший фон Эрих был знаменитым рестлером, но всё же не добился того успеха, которого достигли его сыновья. Поэтому в воспитании их он преследовал и свою цель, не реализованную во время карьеры — желание стать чемпионом в тяжёлом весе. Это стремление отца во многом определило судьбу каждого из его отпрысков, часть из которых вообще не собиралась посвящать свою жизнь реслингу.

Но что же такое фильм «Стальная хватка»? Это история про безумно талантливую спортивную семью, которая раз за разом страдала из-за трагических событий. Рассказ про обратную сторону жизни рестлеров, которая бывает не такой радостной и приятной, как внешняя. О том, что рождение в спортивной семье скорее не поможет тебе в жизни, а больше навредит. История о том, как, несмотря на все трудности и жизненные преграды, ты можешь забраться на вершину.